Börse in Frankfurt : Robuste Daten bescheren Dax kleines Plus

Robuste Daten bescheren Dax kleines Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag nach einer bis dato eher mauen Börsenwoche etwas frischen Schwung erhalten. Recht robuste Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie und positive Signale vom schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande gaben ein wenig Auftrieb.

Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich sogar die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurückerobert und schloss 0,46 Prozent im Plus bei 15.542,98 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich für das Börsenbarometer ein Minus von 0,28 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Freitag um 0,31 Prozent auf 34.824,99 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten aus dem Dax waren einige Aktien aus der Autobranche nach den jüngsten Verlusten wieder auf der Überholspur. So gewannen BMW 1,7 Prozent und Volkswagen (VW) 2,2 Prozent. Im Gefolge legten die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Porsche um 1,4 Prozent zu.

Beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental haben sich derweil die Aussichten mit dem Teilemangel in der Autoindustrie wie erwartet noch einmal eingetrübt. Entsprechend gelassen blieben die Anleger am Ende: Die Anteilsscheine schlossen marktkonform 0,5 Prozent im Plus. n der MDax-Spitze kletterten die Aktien von Auto1 nach einer Kaufempfehlung der um 2,8 Prozent nach oben.