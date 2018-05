später lesen Berlin Rocket Internet startet 2018 mit schwarzen Zahlen Teilen

Nach hohen Verlusten 2017 ist Rocket Internet mit einem Gewinn in das neue Jahr gestartet. Für die Beteiligungsgesellschaft der Brüder Samwer zahlte sich aus, dass sie Anteile am Essenslieferanten Delivery Hero versilbert hat. Im ersten Quartal 2018 wies Rocket Internet nun einen Konzerngewinn von 75 Millionen Euro aus, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 86 Millionen Euro angefallen war. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 72 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte von neun auf zehn Millionen Euro. Rocket Internet hatte den Großteil seiner Beteiligung an Delivery Hero an den südafrikanischen Medienkonzern Naspers abgegeben und damit seinen Anteil auf acht Prozent reduziert.