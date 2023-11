Börse in Frankfurt Ruhiger Wochenstart nach starker Vorwoche für den Dax

So waren es am Montag hauptsächlich Analystenkommentare, die Einzelwerte bewegten. Diese hatten es allerdings teilweise in sich: Die Aktien von K+S litten mit einem sechsprozentigen Abschlag stark unter einer Verkaufsempfehlung der UBS. Analystin Priyanka Patel vermisst sowohl kurz- als auch längerfristig die Ergebnisdynamik. 2024 zeichnen sich für den Kalikonzern keine steigenden Preise ab.