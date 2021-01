Billige Lebensmittel : Rukwied will weitere Bauernproteste nicht ausschließen

Rukwied will weitere Bauernproteste nicht ausschließen

Obst- und Gemüseabteilung in einem Supermarkt. Foto: Jan Woitas/zb/dpa

Stuttgart Zu billige Preise für Lebensmittel feuert den Streit zwischen Bauern und Discounter weiter an. Kann da ein „Deutschland-Bonus“ für heimische Produkte helfen?

Im Streit um Billigpreise für Lebensmittel will Bauernpräsident Joachim Rukwied weitere Proteste und Blockadeaktionen vor Supermärkten nicht ausschließen.

„Ich habe volles Verständnis für den Unmut und den Zorn meiner Berufskollegen“, sagte Rukwied der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag). „Insofern will ich nicht ausschließen, dass es weitere Aktionen gibt. Ich appelliere ganz eindringlich an den Handel, zu einem wirklichen Miteinander in der Lebensmittelkette zu kommen.“ Rukwied ist sowohl Präsident des baden-württembergischen Landesbauernverbandes als auch des Deutschen Bauernverbandes.