Kriegsland : Russland liefert weiter Gas in großem Umfang durch Ukraine

Moskau Europa hängt weiter am russischen Erdgas. Auch durch die umkämpfte Ukraine verlaufen Leitungen - die auch genutzt werden, wie Russland betont.

Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine pumpt der russische Staatskonzern Gazprom weiterhin in großem Umfang Gas durch das Nachbarland in den Westen. An diesem Samstag sollen 108 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlands geliefert werden, wie der Konzern in Moskau mitteilte.