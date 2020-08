Will nun grüner werden : RWE kommt bislang gut durch die Corona-Krise

Essen Der Energieriese RWE hat zwar weniger Strom produziert, auf die Gewinne hat das aber keinen Einfluss. Die sind deutlich gestiegen. Dabei hat der Konzern auch vom kräftigen Wind profitiert.

Kohle hat in diesem Jahr gegenüber Gas stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Durch die Übernahme der erneuerbaren Energien von Eon war ein knappes Viertel der RWE-Erzeugung den Angaben zufolge Ökostrom. In Essen verweist man stolz darauf, dass Erlöse aus Kohlestrom und sonstigen Kohleprodukten nur noch 22 Prozent am Konzernumsatz ausmachen.