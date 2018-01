später lesen Probleme auf britischem Markt RWE-Ökostromtochter Innogy will nach Gewinnwarnung sparen FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Twittern

Teilen



Die RWE-Ökostromtochter Innogy will nach ihrer harschen Gewinnwarnung und dem Abgang von Chef Peter Terium stärker auf die Kosten achten. Der Vorstand prüfe derzeit die Ausgaben in allen Segmenten, um mögliche Einsparmöglichkeiten zu finden, teilte der MDax-Konzern in Essen mit. dpa