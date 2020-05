Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik an Quarantäne : Ryanair fliegt 40 Prozent ab Juli - Jobs fallen weg

Ryanair-Chef Michael O'Leary hat die geplante 14-tägige Quarantäne für Flugreisende nach Großbritannien als „idiotische Maßnahme“ bezeichnet. Foto: Hannah Mckay/epa/dpa

Dublin/Frankfurt Der vor Corona hochprofitable Billigflieger Ryanair will ohne Staatshilfen durch die Krise kommen. Im Juli starten die Iren durch, doch jeder fünfte Job wackelt - auch an den deutschen Basen.

Europas größter Billigflieger Ryanair will seinen Flugbetrieb zum Sommer wieder deutlich hochfahren. Ab 1. Juli sollen 40 Prozent der regulären Flüge wieder stattfinden, teilte das Unternehmen in Dublin mit.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur bekräftigte Ryanair-Manager David O'Brien aber auch die Pläne, wegen der langfristig schwächeren Nachfrage rund jeden fünften Job zu streichen.

Voraussetzung für den Neustart sei, dass die Regierungen die Reisebeschränkungen für Flüge innerhalb der EU lockern und an den Flughäfen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt würden. Täglich würde Ryanair nach eigenen Angaben dann fast 1000 Flüge anbieten und damit 90 Prozent der Strecken abdecken, die die Airline vor der Corona-Krise angesteuert hatte.

Ryanair-Chef Michael O'Leary kritisierte zugleich die geplante 14-tägige Quarantäne für Flugreisende nach Großbritannien als „idiotische Maßnahme“. „Das ist Unsinn und es hat keinen Einfluss darauf, die Ausbreitung von Covid-19 zu begrenzen“, sagte er am Dienstag dem Fernsehsender ITV. Covid-19 ist die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit. Die zweiwöchige Quarantäne soll nicht für Passagiere aus Irland und Frankreich gelten. Diese Ausnahmeregelung habe keinerlei wissenschaftliche Grundlage, meinte O'Leary.

Seit Ende März hat Ryanair den Großteil seines Flugbetriebs eingestellt und bietet derzeit täglich nur rund 30 Flüge zwischen Irland, Großbritannien und Kontinentaleuropa an.

Im kommenden Winter und im Sommer 2021 werde Ryanair im Gesamtnetz voraussichtlich nur 80 Prozent der vorherigen Kapazität fliegen, sagte O'Brien. Dafür würden auch nur 80 Prozent des fliegenden Personals benötigt. Es sei aber noch zu früh, die genauen Auswirkungen auf die Basen und die rund 1200 Beschäftigten in Deutschland zu benennen. Es hänge von den jeweiligen Kosten, Steuern und Bedingungen an den Standorten ab, ob sich ein Angebot wieder lohne. Grundsätzlich stünden somit auch in Deutschland hunderte Jobs auf der Kippe. Das Niveau des Vorjahres werde man frühestens in den Jahren 2022 oder 2023 wieder erreichen.

O'Brien wollte keine Unterschiede zwischen großen und kleinen Standorten machen. Jeder habe seine Bedeutung und besondere Bedingungen. So werde Ryanair weiterhin vom Hunsrück-Flughafen Hahn fliegen. Am größten deutschen Standort Frankfurt wird derzeit ein auf Billigflieger zugeschnittener Flugsteig am neuen Terminal 3 gebaut. O'Brien warnte den Betreiber Fraport vor zu hohen Mietforderungen. „Wir werden es gerne nutzen, so lange wir niedrige Kosten haben.“

Am Neustart werde sich die österreichische Tochter Lauda nicht mit einem Volumen von 40 Prozent beteiligen, sagte O'Brien, der dort seit April auch die Geschäfte führt. Hintergrund seien Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft Vida. Derzeit gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Lauda geschlossen werde. In diesem Jahr seien zunächst ab Juli Flüge in Düsseldorf und Stuttgart geplant.

Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair am Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa