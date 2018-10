später lesen Billigflieger Ryanair macht Tegel zur Basis FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die irische Fluggesellschaft Ryanair errichtet im April am Berliner Flughafen Tegel ihre zehnte Basis in Deutschland. Dazu übernehme der Billigflieger vier dort stationierte Maschinen seiner Partner-Airline Laudamotion, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in Berlin an. dpa