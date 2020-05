Kostenpflichtiger Inhalt: Gesichtsmasken am Bord : Ryanair plant ab 1. Juli fast 1000 Flüge täglich

Maschinen des irischen Billigfliegers Ryanair am Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa

Dublin Fast alle Ryanair-Flugzuge sind derzeit am Boden, aber in wenigen Wochen will das Unternehmen wieder durchstarten

Europas größter Billigflieger Ryanair will seinen Flugbetrieb zum Sommer wieder deutlich hochfahren.

Ab 1. Juli sollen 40 Prozent der regulären Flüge wieder stattfinden, teilte das Unternehmen in Dublin mit. Voraussetzung sei, dass die Regierungen die Reisebeschränkungen für Flüge innerhalb der EU lockern und an den Flughäfen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt würden. Täglich würde Ryanair nach eigenen Angaben dann fast 1000 Flüge anbieten und damit 90 Prozent der Strecken abdecken, die die Airline vor der Corona-Krise angesteuert hatte.

Seit Ende März hat Ryanair den Großteil seines Flugbetriebs eingestellt und bietet derzeit täglich nur rund 30 Flüge zwischen Irland, Großbritannien und Kontinentaleuropa an.

Um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern, sollen die Passagiere am Flughafen und an Bord laut Ryanair Gesichtsmasken tragen.