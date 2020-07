Kostenpflichtiger Inhalt: Bis zu 170 Piloten betroffen : Ryanair schließt Basis auf dem Flughafen Hahn zum 1. November (Update)

Ein Flugzeug der Airline Ryanair auf dem Flughafen Tegel. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Dublin/Lautzenhausen Noch vor dem Winter will Ryanair mehrere Standorte in Deutschland schließen. Noch in dieser Woche sollen einige Piloten ihre Kündigung erhalten.