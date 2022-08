Serie: Start-Ups aus der Region : Fußbodenheizung, Außenbeleuchtung und Solarpanel – Start-Up aus Salmtal setzt auf High Tech-Hochsitze

Foto: TV/Thorben Behring 22 Bilder Start-up „Zauberjagd“ aus Salmtal: Ein Einblick in die Prototypen der Komfort-Kanzeln

Salmtal Jagd und Komfort - passt das zusammen? Das Start-Up Zauberjagd hat die Antwort, mit neuen High Tech-Hochsitzen aus Aluminium. Wie die Innovation schwere Unfälle verhindern soll.

Fünf Meter über dem Boden. Gut drei Quadratmeter groß. Patrick Jonas sitzt auf einem ausgeklappten Bett und drückt die Knöpfe eines Bedienfeldes: Damit lassen sich Fußheizung, Sitzheizung oder Außenbeleuchtung anschalten. Der Blick geht aus den schmalen Fenstern über eine Wiese auf ein Waldstück bei Klausen (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Dann steckt Patrick Jonas ein Smartphone zum Aufladen in eine USB-Buchse. Der Strom stammt aus dem Solarpanel, das auf dem Dach angebracht ist. Patrick Jonas, das muss man dazu sagen, befindet sich nicht in einem Haus, sondern in einem Hochsitz für Jäger.

Alternative zum Hochsitz aus Holz

Anfang 2020 hat der heute 37-Jährige sein Start-up „Zauberjagd“ in Salmtal gegründet. Die Idee dahinter: komfortable Reviereinrichtungen aus Aluminium als Alternative zum schlichten Holzhochsitz – zudem aufrüstbar mit vielen Extras. Holzhochsitze seien nicht nur im Winter kalt, im Sommer heiß, sondern mitunter auch gefährlich – etwa wenn das Holz morsch und brüchig wird, so der Gründer. Patrick Jonas hat das am eigenen Leib erfahren, wie er erzählt: Bei einem Ansitz ist er durch eine hölzerne Leitersprosse getreten und dabei halb abgestürzt. „Danach habe ich mich intensiv mit dem Thema Untergestell auseinandergesetzt.“ So kam dem Gründer die Idee für sein Start-up, das heute zwei feste Mitarbeiter beschäftigt. „High-Tech statt 0815-Holzgestell“, fasst er seine Gründeridee zusammen. Mit seinen Reviereinrichtungen wolle er den Jägern bestmöglichen Schutz bieten. „Wir wollten zeigen, dass man beim Jagen nicht frieren und sich nicht in Lebensgefahr begeben muss“, sagt der Gründer. Denn immer wieder komme es mit Holzhochsitzen zu schweren Unfällen.

Info Serie: Innovation in der Region Woher kommt die große Idee von morgen? Wer verändert den Markt mit einer innovativen Idee – und setzt sie dann auch noch um? Junge und kreative Start-ups gibt es in allen Ecken der Region Trier. Und hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte. In der Serie Innovation in der Region stellen wir in regelmäßigen Abständen Firmen mit brandneuen Produkten oder alternativen Geschäftsmodellen vor, die den Erfindergeist und die Gründerlust der Region repräsentieren. Wir zeigen, was das Start-up so besonders macht, die Vision der Gründer und das Team dahinter.

Hauptberuflich im Start-up tätig

Angefangen hat die Unternehmensgeschichte in der Doppelgarage seines Vaters. Dort entstand der erste Prototyp. Heute erledigt die Arbeiten eine Metallbaufirma in der Region.

Seit April arbeitet Patrick Jonas aus der Region hauptberuflich in seinem Start-up. Vor der Geschäftsgründung war er Landmaschinenverkäufer.

Wie tief verwurzelt das Start-up in der Region ist, zeigt auch seine Entstehungsgeschichte. So hat der 37-Jährige beim Aufbau der Firma Unterstützung eines Wittlicher Unternehmensberaters erhalten. „Ohne ihn gäbe es die Firma heute nicht“, sagt Patrick Jonas rückblickend. Aber auch in die Jagd selbst ist Patrick Jonas 2016 erst durch einen regionalen Jagdpächter gekommen. Er hat den Pächter in sein Revier begleitet, dieser wurde für ihn ein sogenannter Lehrprinz, bei dem Patrick Jonas praktisches Jagdwissen gesammelt hat: Kanzeln aufstellen, im Revier mitarbeiten, Wege freischneiden oder Kirrungen bestücken.

Heute ist das junge Unternehmen nach eigenen Angaben in der Lage, bis zu 60 Hochsitze im Jahr herzustellen. Dabei können die Kanzeln nicht nur in der Jagd eingesetzt werden. Auch als sogenanntes Tiny-House lassen sie sich verwenden. Daneben sind die Kanzeln für den Tourismus interessant: So hätten Gemeinden bereits angefragt, die Hochsitze als Aussichtsplattform zu verwenden, erzählt der Gründer.

Hochsitze aus Aluminium: ein robustes Material

Für die Kanzeln benutzt der Gründer mit Aluminium ein robustes Material, das auch im Flugzeug- und Jachtbau benutzt wird. „Die vier Jahreszeiten können dem Material nichts anhaben.“ Die Hochsitze bauen die Kunden bei sich im Revier entweder selbst auf oder lassen sich vom Start-up helfen. Der Aufbau dauert etwa drei bis vier Stunden, wenn alle Vorarbeiten erledigt sind.

Grundsätzlich gibt es zwei Modelle. Das einfache Modell ist die sogenannte Single-Kanzel. Daneben gibt es die etwas größere Schlafkanzel, in der ein Jäger übernachten kann. Die Podeste können Kunden in den Höhen drei, vier oder fünf Metern kaufen. Die Kanzeln sind in verschiedenen Farben bestellbar, zum Beispiel in olivgrün oder rehbraun. Zum Markenzeichen des Start-ups ist allerdings die orangene Farbe geworden. Es ist einerseits die Farbe der Jäger: Auf Treib- und Drückjagden tragen Jäger orangene Kleidungsstücke, um für die anderen Teilnehmer gut sichtbar zu bleiben. Für die Tiere bleiben sie aber unsichtbar. „Das Wild kann Orange nicht eräugen“, sagt Patrick Jonas.

„Wir sehen uns als Manufaktur“

Für das Start-up ist es wichtig, dass Kunden über die Ausstattung mitentscheiden können: von einfachen Varianten bis hin zu luxuriösen Ausstattungen. „Das gelingt, weil wir uns als Manufaktur sehen“, sagt Patrick Jonas. Der Preis beginnt bei circa 9.100 Euro und reicht bis hin zu 25.000 Euro. Seit Juni bietet das Unternehmen auch einen Online-Shop mit verschiedenen Jagd-Accessoires an: von der Gewehrauflage bis zum Sommerjagdhut.

Gründer Jonas Patrick steht vor seiner Reviereinrichtung. Den Protoyp können Kunden besichtigen. Foto: TV/Thorben Behring