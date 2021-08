Korruptionsaffäre : Samsung-Erbe vorzeitig aus Haft entlassen

Lee Jae-yong (M), stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Samsung, vor dem Obersten Gerichtshof in Seoul. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa

Seoul Lee Jae Yong, der Erbe des Smartphone-Herstellers Samsung, wurde im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nun kam er vorzeitig frei.

Er habe für große Unruhe gesorgt, dafür entschuldige er sich, sagte der 53-jährige Vize-Vorsitzende des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics am Freitag nach Berichten südkoreanischer Sender beim Verlassen einer Haftanstalt in Seoul. Er sei sich der „Bedenken, Kritik und hohen Erwartungen“ an ihn bewusst.