Personalie : Schaeffler-Thumann: Eine große Unternehmerin geht

Herzogenaurach Sie galt lange als Vorzeigeunternehmerin und ist einer der reichsten Menschen im Land: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Matriarchin des Zulieferers Schaeffler, geht in den Ruhestand.

Sie bekleidet nach der Hauptversammlung im April nur noch eine Ehrenrolle, wie das Unternehmen mitteilte. Schaeffler-Thumann, die in einem Atemzug mit Unternehmerinnen wie Liz Mohn oder Friede Springer genannt wird, ist Symbol des Aufstiegs und der Krisen des Zulieferer-Imperiums.

„Wir verdanken ihr unendlich viel“

Aufsichtsrat und Management würdigten die Lebensleistung der in Prag geborenen und in Wien aufgewachsenen Unternehmerin. „Der unermüdliche Einsatz meiner Mutter durch Höhen und Tiefen des Unternehmens war entscheidend dafür, dass Schaeffler heute zu den weltweit führenden Technologieunternehmen überwiegend in Familienhand gehört. Wir verdanken ihr unendlich viel und wünschen ihr alles Gute“, sagte ihr Sohn und Aufsichtsratschef Georg F.W. Schaeffler.