Landwirtschaft Schafft es Nutzhanf aus der Nische?

„Der Anbau von Nutzhanf hat in Deutschland deutliches Wachstumspotenzial“, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage in Berlin. Ein Gesetz soll daher nun die Anbaumöglichkeiten erweitern und mehr Rechtssicherheit schaffen. Ziel ist eine Umsetzung bis Anfang 2025, also noch vor der nächsten Aussaat. Nicht erlaubt werden sollen damit aber Lebensmittel, die den berauschenden Wirkstoff THC enthalten, heißt es ausdrücklich in einem Referentenentwurf für das Gesetz.