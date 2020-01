Klimaschutz : Scheuer fordert Autoindustrie zu mehr Tempo bei Wandel auf

Berlin Aus Sicht des Bundesverkehrsministers ist 2020 ein „Hoffnungsjahr“ für weniger klimaschädliche Fahrzeugantriebe in Deutschland. An die Branche richtet er eine klare Botschaft.

„Wir müssen die Leute neugierig machen und begeistern. Wir müssen Vorurteile gegenüber alternativen Antrieben entkräften, was die Reichweite betrifft und die Alltagstauglichkeit“, sagte Scheuer. „Wenn ich mir manche Produkte ausländischer Autohersteller anschaue, dann steckt schon viel Image und Marketing dahinter. Unsere Stärke ist Perfektion. Aber Perfektion darf nicht zu Zeitverlust führen in der Entwicklung.“

Der Verkehrsminister bezeichnete 2020 als „Hoffnungsjahr“ für weniger klimaschädliche Autoantriebe in Deutschland. „Es kommen viele neue E-Auto-Modelle auf die Straße. Wir müssen aber technologieoffen sein.“

Scheuer kritisierte in diesem Zusammenhang, dass der synthetische Kraftstoff Care Diesel noch nicht vom Bundesumweltministerium genehmigt sei. „Wir brauchen die vollständige Technologieoffenheit bei alternativen Antrieben und Kraftstoffen.“ Es wäre aus Scheuers Sicht ein Fehler, sich nur auf eine Variante festzulegen. „Ja, die Elektromobilität wird als erstes kommen. Aber jetzt Technologien einschlafen zu lassen, allein durch Verzögerung von Genehmigungen, wäre falsch.“ Alternative Kraftstoffe würden nur dann wirtschaftlich, „wenn wir in die Förderung gehen und damit auch in die Skalierbarkeit.“ Bei synthetischen oder regenerativen Kraftstoffen brauche es eine breite Offenheit.