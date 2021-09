Verkehr und Energie : Scheuer zu Spritpreis: Bei zwei Euro muss Politik eingreifen

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die steigenden Preise an den Tankstellen im Blick. Sollte es nach der Bundestagswahl „eine linke Republik“ geben, werde Mobilität noch teurer, sagt er.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will bei Spritpreisen von zwei Euro oder mehr eingreifen. Wenn der Spritpreis über zwei Euro springe, müsse die Politik die Kraft haben einzuschreiten, sagte er „Bild Live“.

Noch sei man aber „Gott sei Dank“ einige Stufen von diesen Preisen entfernt. Vorstellen kann er sich dabei offenbar Maßnahmen bei Steuer oder Pendlerpauschale. Dabei warnte er auch mit Blick auf die Bundestagswahl in knapp drei Wochen: „Wenn es eine linke Republik gibt, dann wird auch die Mobilität teurer.“

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nannte Scheuers Äußerungen eine „absolute Pappkameraden-Debatte“. „Es ist vollkommen klar, dass der Wechsel in der Automobilindustrie vor allem dadurch stattfindet, dass nicht alles über den Preis geregelt wird, sondern dass es ein klares Ausstiegsdatum für den fossilen Verbrennungsmotor gibt“, sagte Baerbock am Montag in Rostock nach einem Wahlkampfauftritt.