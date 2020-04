Bei Streitigkeiten : Schlichtungsstelle des Bundes hilft Hunderten Verbrauchern

Felix Braun ist Leiter der Universalschlichtungsstelle des Bundes in Kehl in Baden-Württemberg. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Kehl Gibt es Streit mit Unternehmen etwa über Probleme mit gekauften Waren, können sich Bürger an die Schlichtungsstelle des Bundes wenden. Die zieht nach drei Monaten eine positive Bilanz.

Rund drei Viertel dieser Anträge seien bereits bearbeitet. In nahezu allen Fällen sei es gelungen, die Interessen der Verbraucher bei Unternehmen durchzusetzen. Mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen seien so vermieden worden. Die erste Drei-Monats-Bilanz der Schlichtungsstelle, die ihren Sitz in Kehl in Baden-Württemberg hat, falle damit positiv aus.