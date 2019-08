Wein : Schloss Wachenheim kauft Weinfachmärkte

Trier () Investition in den Wein-Einzelhandel: Die Schloss Wachenheim Gruppe hat in diesen Tagen die Piertoth Retail GmbH von der Pieroth Wein AG übernommen. Das Unternehmen, das zu den größten Anbietern von Schaum- und Perlweinen in Europa gehört, ist damit deutschlandweit zur Nummer zwei im deutschen Wein-Fachhandel aufgestiegen.

Bereits mit Beginn dieses Jahres hatte Schloss Wachenheim mit der Komplettübernahme von Rindchen’s Weinkontor den Einstieg in den stationären Einzelhandel abgeschlossen, der bereits 2017 mit einer Mehrheitsbeteiligung begonnen hatte.