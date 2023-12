Klima Schneemangel eröffnet Wintertourismus auch neue Chancen

So liegen in Österreich - im Mittel der Landesfläche und aller Höhenlagen - heutzutage im Schnitt 40 Tage weniger Schnee als 1961. Das ermittelte 2022 ein Forschungsprojekt unter Federführung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. Am stärksten bemerkbar macht sich dies in Seehöhen unterhalb von 1500 Metern.