Finanzen : Mit wenigen Klicks finanziellen Spielraum schaffen

Trier Schnelles Aussetzen von Zins- und Tilgungsraten über das Online-Banking. Trierer Sparkassen-Filialen bleiben bis 17 April zu.

Verbraucher, die durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie außergewöhnliche Einnahmeausfälle zu beklagen haben und denen die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist, können ihre Darlehensraten bis zum 30. Juni 2020 aussetzen. Das gilt für Darlehensverträge (wie zum Beispiel Wohnungsbaudarlehen), die vor dem 15. März abgeschlossen wurden. Das hat der Bundestag am 25. Märzbeschlossen; der Bundesrat stimmte dem Gesetz Ende letzter Woche zu.

Damit betroffene Kunden in Zeiten des Abstandsgebots dazu nicht in die Filiale kommen müssen, ist eine solche Zins- und Tilgungsaussetzung nun über das Online-Banking möglich. „Unsere Kunden können sehr schnell, mit wenigen Klicks die Ratenaussetzung selbst im Online-Banking veranlassen. Ein Beratungstermin ist dafür nicht erforderlich. Unsere Berater unterstützen dabei aber gerne telefonisch“, so Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier.