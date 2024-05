Bahn Schnellverkehr brummt: Eurostar will neue Züge kaufen

Das Bahnunternehmen Eurostar will nach einem kräftigen Fahrgastplus und einem Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis in bis zu 50 neue Züge investieren. Unter anderem die vom Rheinruhrgebiet nach Paris eingesetzten Züge sollen von 2030 an durch neue Hochgeschwindigkeitszüge ersetzt werden, wie Eurostar mitteilte. Damit sollten die Kapazitäten auf den Verbindungen sowie der Komfort erhöht werden.