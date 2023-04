Industrie Scholz freut sich auf die Hannover Messe

Die Messe war 2020 pandemiebedingt ausgefallen und hatte ihr Programm in den beiden vergangenen Jahren stark verkleinern müssen. In der aktuellen Auflage im vollen Format gehe es nun um viele zentrale Themen, „die etwas zu tun haben mit dem industriellen Aufbruch, den wir in Deutschland vorhaben“, sagte Scholz - und mit „dem Aufschwung, der möglich ist, wenn wir all die Investitionen voranbringen, die notwendig sind, damit wir eine führende Industrienation bleiben“.