Energiekrise : Scholz: Keine Engpässe auf deutschem Strommarkt

Berlin Trotz Energiekrise soll es keine Ausfälle in der Stromversorgung geben, versichert Kanzler Scholz. Mit bestimmten Maßnahmen, will er einen Engpass verhindern.

Scholz bekräftigte zudem, dass die Errichtung von Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten vorangehe. „Im Januar des kommenden Jahres werden die ersten dieser neuen Terminals ihre Tätigkeit aufnehmen, werden Pipelineverbindungen ausgebaut und aufgebaut sein, und am Ende des nächsten Jahres haben wir wohl Importmöglichkeiten in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel, in Lubmin und sind dann in der Lage, all das Gas, was wir brauchen, zu importieren - unabhängig von Russland.“