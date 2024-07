Schiffbau Scholz stellt Hilfe für Meyer Werft in Aussicht

Bundeskanzler Olaf Scholz stellt eine Unterstützung des Bundes für die angeschlagene Meyer Werft in Aussicht. Der SPD-Politiker sagte in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin: „Wir kümmern uns um das Thema.“ Er sei intensiv im Gespräch mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil.