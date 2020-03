Italien wirbt weiter : Scholz und Söder gegen Corona-Bonds

Brüssel/München Sollen die EU-Staaten in der Krise gemeinsam Schulden aufnehmen? Die Frage entfacht einen alten Grundsatzstreit. Deutschland bleibt hart - doch der Druck wächst.

Deutschland stemmt sich gegen den wachsenden Druck zur gemeinsamen Schuldenaufnahme in Europa. Corona-Bonds seien der falsche Weg, erklärten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Markus Söder gemeinsam in München.

Hilfen an die in der Krise besonders betroffenen Länder seien richtig, sollten aber aus dem Eurorettungsschirm ESM oder über die Europäische Investitionsbank EIB kommen, betonten sie.

EU-Ratspräsident Charles Michel mahnte eine Einigung an. „Nur eine gemeinsame Strategie im Geist der Solidarität bringt uns voran“, erklärte er am Dienstagabend nach einer Videoschalte mit Centeno, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. „Um die europäische Wirtschaft neu zu starten, werde wir alle vorhandenen Hebel nutzen müssen, auf nationaler und europäischer Ebene.“ Er fügte hinzu: „Alle Optionen, die mit dem EU-Vertrag vereinbar sind, sollten geprüft werden.“

Eurogruppenchef Centeno erwähnte in einem Brief an die EU-Finanzminister die Corona-Bonds zwar nicht direkt, ließ aber seine Haltung durchblicken: Die EU-Staaten sollten vorhandene Instrumente prüfen, aber auch offen für neue sein, heißt es in dem Schreiben. Verschiedene Vorschläge sollten in Kombination betrachtet werden.