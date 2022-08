Handwerk : Schornsteinfeger bestätigen Klaus Kwiatkowski als Obermeister

Trier Die Schornsteinfeger-Innung Trier wählt einen neuen Vorstand. Auf der Jahreshauptversammlung wird über die Zukunft des Schornsteinfegerhandwerks diskutiert.

Lehrlingswart Philippi berichtet über die Entwicklung der Lehrlingszahlen. Diese befinden sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau. In allen drei Lehrjahren des Innungsbezirkes Trier gibt es aktuell 24 Auszubildende, in ganz Rheinland-Pfalz sind es 115. Daher würden die Termine in den Schulen im Zuge der Berufsorientierungstage weiterhin gut durch die Innung angenommen, so Philippi. Dieses Jahr stünden noch drei weitere Besuche in den Partnerschulen der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg an sowie im November die Veranstaltung „Chance Handwerk“ an der Handwerkskammer Trier.