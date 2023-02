Börse in Frankfurt : Schwache Konjunkturdaten bremsen Dax

Frankfurt/Main Der Dax ist am Freitag von schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland etwas gebremst worden. Seine anfänglichen, moderaten Gewinne gab der deutsche Leitindex teilweise wieder ab - knapp eine Stunde nach Handelsbeginn behauptete er ein Plus von 0,12 Prozent auf 15.494,52 Punkte.

Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland war im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde nur von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent ausgegangen.

Auch aus Übersee kam kein Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt, wenngleich es die US-Indizes am Donnerstag nach einer zwischenzeitlichen Schwäche noch ins Plus geschafft hatten. An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen fehlte derweil eine gemeinsame Richtung: Während es in China und Hongkong klar bergab ging, legte der Tokioter Nikkei 225 dank Aussagen des künftigen Chefs der japanischen Notenbank nach der vorangegangenen Feiertagspause deutlich zu.