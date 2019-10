Rückgang im August : Schwacher Sommerausklang im Außenhandel: Export schrumpft

Wiesbaden Die schlechten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft reißen nicht ab: Der Export von Waren „Made in Germany“ ist im August um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 101,2 Milliarden Euro gesunken.

Sinkende Bestellungen wirken sich auch auf den Export aus. Im August verringerten sich die Ausfuhren deutscher Waren sowohl in Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) als auch in Staaten außerhalb der Gemeinschaft. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde gab es in den ersten acht Monaten nur noch ein kleines Plus von 0,4 Prozent auf 882,6 Milliarden Euro.