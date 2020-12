Landwirtschaft : Schweine-Krise, Preiskämpfe: Bauern bleiben angespannt

Beim Schweinefleisch zogen die Preise Anfang des Jahres erst an, fielen dann aber wieder stark. Foto: Jens Büttner/zb/dpa

Berlin Gegessen und getrunken wird natürlich auch in der Pandemie. Doch für die Ernährungsbranche und die Bauern gibt es einige Turbulenzen. Die Geschäftsaussichten sind unterschiedlich - es gibt auch Lichtblicke.

In zahlreichen Betrieben gebe es eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. „Viele sehen ihre Zukunft gefährdet und haben wichtige Investitionen aufgeschoben.“ Die Erzeugerpreise für Fleisch seien derzeit ruinös, für andere Produkte ebenfalls nicht zufriedenstellend. „Der Lebensmitteleinzelhandel und die anderen Teile in der Lieferkette müssen jetzt ein klares Signal geben, dass sie bereit sind, auch die Bauern an ihren Gewinnen zu beteiligen.“