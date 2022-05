USA : SEC-Prüfung, Klagen: Musk wegen Twitter-Einstieg unter Druck

San Francisco/Washington Tesla-Chef Musk geht mit seinem Twitter-Übernahmeplan ein hohes Risiko ein - auch rechtlich ist der Fall brisant. US-Kläger werfen ihm Marktmanipulation und Wertpapierbetrug vor. Auch die Börsenaufsicht hat sich eingeschaltet.

Die Behörde verlangte vom Tesla-Chef bereits am 4. April Auskunft über die Einhaltung von Vorschriften bei der Offenlegung seiner Beteiligung am Kurznachrichtendienst. Das geht aus einem Brief an Musk hervor, den die SEC am Freitag veröffentlichte. Zudem ist der Starunternehmer mit einer weiteren Aktionärsklage wegen angeblicher Marktmanipulation und Wertpapierbetrugs konfrontiert. Er selbst hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert.