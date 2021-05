Elektronik : Sennheiser-Geschäft mit Kopfhörern geht an Sonova

Wedemark/Stäfa Auch Mikros und professionelle Audiotechnik gehören zum Programm von Sennheiser - das Unternehmen ist aber wohl wegen seiner Kopfhörer bekannt. Der Bereich wird nun in die Schweiz verkauft.

Sennheiser hatte bereits seit einiger Zeit nach Investoren für seine „Consumer Electronics“-Sparte gesucht. Am Hauptsitz in der Wedemark bei Hannover sollen die Kapazitäten grundsätzlich bestehen bleiben, vor allem in Forschung und Entwicklung. „Wir wollen die Mannschaft und den Standort erhalten, weil dort die Expertise ist“, sagte Sonova-Chef Arnd Kaldowski der Deutschen Presse-Agentur. „Es wäre nicht sinnvoll zu sagen: Ich will das alles in der Schweiz haben.“