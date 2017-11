später lesen Healthineers AG Siemens bringt Medizintechnik in Frankfurt an die Börse FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Siemens will seine Medizintechnik-Sparte in Frankfurt an die Börse bringen und nicht in den New York. Betriebsrat und IG Metall reagierten erleichtert. dpa