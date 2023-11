Börse in Frankfurt Siemens-Gewinne lassen Dax weiter steigen

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor angesichts eines historischen Kurseinbruchs von Hellofresh 1,84 Prozent auf 25.968,50 Punkte. In Europa zollten die wichtigsten Indizes ihrer jüngsten Erholung Tribut. Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,3 Prozent tiefer aus dem Handel. In Paris und insbesondere in London ging es noch deutlicher bergab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte hingegen zum europäischen Börsenschluss um knapp 0,5 Prozent zu.