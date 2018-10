später lesen 600-Millionen-Projekt Siemens-Innovationscampus kommt nach Berlin FOTO: Arne Immanuel Bänsch FOTO: Arne Immanuel Bänsch Teilen

Der Technologiekonzern Siemens baut in den nächsten Jahren in Berlin einen großen Innovationscampus. Die Bundeshauptstadt bekam an diesem Mittwoch den Zuschlag für das Projekt. Von Bernd Röder und Julia Kilian, dpa