Bericht : Siemens mit kräftigem Gewinnsprung

München Siemens legt kräftig zu: Das Ergebnis nach Steuern steigt um 59 Prozent. Jetzt erwartet Konzernchef Busch ein etwas langsameres Wachstum.

Es war auch das erste Geschäftsjahr ohne die abgespaltene Energiesparte Siemens Energy, die im Herbst 2020 an die Börse gebracht worden war, und an der Siemens nur noch eine Minderheitsbeteiligung hält. Seither nennt sich der Konzern ein „fokussiertes Technologieunternehmen“. Als solches habe man einen „sehr erfolgreichen Start hingelegt“, sagte Busch - wohl auch, weil ihm so ein Großteil der Verluste der ehemaligen Energiesparte erspart blieb.