Elektro : Siemens mit Milliardengewinn - Milliardenabspaltung geplant

München Siemens kommt weiter robust durch die weltweiten Krisen. Selbst Milliardenbelastungen haben nur eine Delle im Gewinn hinterlassen. Bei einer Ausgliederung planen die Münchner nun deutlich größer.

Siemens geht nach einem schwierigen, aber erfolgreichen Jahr voller Zuversicht ins nächste. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr hatten zwar Sondereffekte auf den Gewinn gedrückt, doch im neuen erwartet der Konzern einen kräftigen Anstieg, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Das Kerngeschäft brummt und bei Verkauf oder Abspaltung der Teile, die nicht dazu gehören, plant Siemens beim nächsten Schritt nun sehr viel größer.

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Siemens daran, sein Geschäft mit großen Antrieben (LDA) auszugliedern. Am Donnerstag gab Konzernchef Roland Busch nun bekannt, dass die Abspaltung etwa doppelt so groß werden soll. LDA soll dazu mit Niederspannungs- und Getriebemotoren aus dem Bereich Motion Control, der Fertigungstechnik-Tochter Sykatec und dem Spezialgeschäft Weiss Spindeltechnologie zusammengefasst werden.

Kein Zeitdruck

Der bei der IG Metall für Siemens zuständige Gewerkschaftssekretär Hagen Reimer merkt zwar an: „Wir sind nach wie vor äußerst skeptisch gegenüber der Ausgliederung an sich.“ Wenn sie aber nicht zu verhindern sei, „dann halten wir sie in der jetzt erweiterten Form für die günstigste Perspektive. So ist das künftige Unternehmen am stabilsten und breitesten aufgestellt.“