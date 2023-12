Insolvenz Signa-Gruppe löst prominent besetzen Beirat auf

Die vom österreichischen Unternehmer René Benko gegründete Signa Holding und weitere Gesellschaften des verschachtelten Firmennetzwerks sind insolvent. Gläubiger haben Forderungen von mehr als einer Milliarde Euro angemeldet. Außerdem hat Mubadala, die staatliche Investmentholding der Vereinigten Arabischen Emirate, von der Signa Holding und deren Teilhabern 713 Millionen Euro an Zahlungen gefordert. Dies sei in einem Eilschiedsverfahren jedoch vorerst abgelehnt worden, teilte der Insolvenzverwalter der Signa Holding am Donnerstag in Wien mit. Mubadala könnte nun ein reguläres Schiedsverfahren in Gang setzen.Zur Signa-Gruppe gehören unter anderem die Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof und das stillstehende Bauprojekt Elbtower in Hamburg. Deren Muttergesellschaften haben bislang noch keine Insolvenzen angemeldet.