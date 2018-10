später lesen Börse in Frankfurt Skepsis gegenüber Italien zieht Dax wieder ins Minus FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Die Sorgen um die italienische Haushaltspolitik haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder in die Defensive gedrängt. So gab der Leitindex Dax bis zum Mittwochmittag um 0,56 Prozent auf 11.909,87 Punkte nach. dpa