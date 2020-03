Wirtschaft : Hilfe für Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, Freiberufler

Mainz/Trier (hw/dpa) Der Beratungsbedarf für die Wirtschaft ist in diesem Tagen riesig. Vor allem Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen warten sehnsüchtig auf schnelle Hilfe.

Das entsprechende Antragsformular kann auf den Internetseiten der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), des Wirtschaftsministeriums sowie den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern heruntergeladen werden. Die ausgefüllten Anträge nimmt ausschließlich die ISB entgegen. Dies hat Wirtschaftsminister Volker Wissing mitgeteilt. „Mit dem Zuschuss können rund 140 000 Selbstständige und Kleinunternehmen die dringend benötigte Liquiditätshilfe erhalten“, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister. Schon in den ersten Stunden ist die Nachfrage hoch: Bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sind zwölf Stunden nach dem Start des Sofortprogramms des Bundes für Zuschüsse in der Corona-Krise mehr als 2100 Anträge eingegangen. Dies seien bis Montagmorgen allein die per E-Mail gestellten Anträge, ohne die per Fax eingereichten Formulare, sagte eine Sprecherin der landeseigenen Bank. „Das Fax ist übergelaufen.“