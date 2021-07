Wirtschaft : So stehen die Standorte der Region im deutschlandweiten Ranking da

So stehen die Standorte der Region im deutschlandweiten Ranking da

Trier Zwei Orte in der Eifel stechen beim deutschlandweiten Standortranking des Wirtschaftsnetzwerks „Die Deutsche Wirtschaft“ besonders heraus. Wir stellen die Gründe dar und wo die anderen heimischen Dynamikstandorte liegen.

Mit einer Verbesserung seiner Position um 1042 Platzierungen hat Dudeldorf in der Region Trier von seiner unternehmerischen Dynamik her den Kracher schlechthin geliefert. Das hat das jüngste Ranking des nach eigegen Angaben unabhängigen und überparteilichen Wirtschaftsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) ergeben. Der Eifeler Ort mit seinen rund tausend Einwohnern gehört damit zu den Kommunen deutschlandweit, die sich am stärksten verbessern konnten.