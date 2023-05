Gute Chancen für Bewerber So war die Ausbildungsmesse Future in Trier

Ein Date mit dem Chef? Bei der Ausbildungsmesse Future der Agentur für Arbeit Trier war das kein Problem. Freitag und Samstag haben Firmen aus der Region ihre Ausbildungs- und dualen Studienangebote präsentiert. Rund 109 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk und Dienstleistung bis hin zum Einzelhandel beteiligten sich an der größten Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse in der Region und gaben Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder und Bewerbungsverfahren.