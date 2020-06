Börse in Frankfurt : Sorge um zweite Virus-Welle belastet den Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Furcht vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie lässt die Aktienkurse purzeln. Der Dax sackte im frühen Handel um 2,8 Prozent auf 11.611 Punkte ab.

Die nationale Gesundheitsbehörde Chinas hatte neue Infektionsfälle gemeldet - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch Covid-19-Erkrankungen gegeben hatte. Zu dem neuen Ausbruch war es auf einem Großmarkt Pekings gekommen. Die Anleiheexperten der Commerzbank verwiesen zudem darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in den USA und die der Einweisungen in Krankenhäuser zuletzt einen Rekordanstieg verzeichnet hätten.