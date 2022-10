Energiekrise : SPD-Chefin: Deutschland kommt trotz Gaskrise durch Winter

Berlin Saskia Esken sieht den Wintermonaten recht positiv entgegen - dank der geplanten Energiepreisbremsen. Verdi-Chef Werneke warnt davor, dass „die Gaspreisbremse nicht zu einer Luftnummer wird.“

Die Expertenkommission für die Gaspreisbremse tagt auch am Wochenende. Die Bundesregierung erwartet den Vorschlag am Montag und hat angekündigt, dann schnell zu handeln. Esken sagte, Deutschland sei ein starkes Land. „Durch gemeinsame Anstrengungen werden wir gut durch den Winter kommen. Wir lassen niemanden in dieser schwierigen Situation alleine.“ Das gelte für Verbraucher und soziale Einrichtungen wie Unternehmen aller Größen.