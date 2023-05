Gesetzentwurf SPD will Heizungsförderung nach Einkommen staffeln

Die FDP erneuerte ihre Kritik an dem Gesetzentwurf. Fraktionschef Christian Dürr sagte der „Bild am Sonntag“, seine Fraktion wolle über das Gesetz im Mai im Bundestag „sorgfältig beraten und dafür sorgen, dass es praxistauglich wird“. Das Bundeskabinett hatte zwar den Gesetzentwurf gebilligt. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner meldete in einer Protokollerklärung allerdings Vorbehalte an und forderte eine „praxistaugliche und finanzierbare“ Umsetzung des Grundsatzes der Technologieoffenheit.