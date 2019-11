Ausbildung : Jugendliche bewerten Ausbildungsmesse mit „gut“

Trier Eine Schulnote für „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“: Erstmals haben die jugendlichen Teilnehmer das Konzept und ihren persönlichen Erfolg bewertet.

Eine Bewertung durch die Zielgruppe, das ist auch nach gut sieben Jahren und 15 Veranstaltungen in der gesamten Region Trier für die Organisatoren der Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance Ausbildung jetzt!“ etwas Neues. Denn erstmals haben die jugendlichen Teilnehmer selbst die Gelegenheit gehabt, Arbeitsagentur, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Trierischem Volksfreund direkt Rückmeldung über Positives und Negatives am Messekonzept zu geben.

Ein Messekonzept also, das 2012 als erstes seiner Art in der Region so begonnen hat und das sich über die vergangenen Jahre bei den Jugendlichen in der Berufsorientierung bewährt hat.