Jahreszahlen : Spielwarenhersteller Schleich trotzt Lieferproblemen

Vor dem Firmensitz von Schleich in Herlikofen steht die Nachbildung eines Dinosauriers. Der Spielwarenproduzent hat seine Geschäftszahlen für 2021 veröffentlicht. Foto: Stefan Puchner/dpa

Schwäbisch Gmünd Seit acht Jahren in Folge legt der schwäbische Spielzeughersteller Schleich beim Umsatz stetig zu. Ohne Lieferprobleme wäre das Geschäft mit Dinos und Pferden sogar noch besser gelaufen.

Der Spielzeughersteller Schleich hat sein Geschäft in der Corona-Krise weiter ausbauen können. Das für seine Kunststoff-Figuren bekannte Unternehmen steigerte 2021 den Umsatz um über 20 Prozent auf rund 255 Millionen Euro, wie die Schleich GmbH am Donnerstag in Schwäbisch Gmünd mitteilte.