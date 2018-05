später lesen Spiritueller Techno von Jon Hopkins Teilen

Twittern

Teilen



Electronic Manchmal erscheinen diese Platten, denen man anhört, dass sie auf der ganzen Welt verstanden werden. So ein Album ist "Singularity" von Jon Hopkins, und es ist nicht gewagt zu behaupten, dass man ihm in den nächsten Monaten bei vielen Gelegenheiten begegnen wird: als Untermalung von TV-Beiträgen, in Serien, Geschäften und im Club. Hopkins macht Techno, der auch diejenigen, die dieser Musik nichts abgewinnen können, nicht verschreckt.