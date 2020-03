Treffen Altmaier und Heil : Spitzentreffen wegen Arbeitsausfällen in Coronakrise

Berlin Die Coronakrise stellt Wirtschaft und Beschäftigte vor große Herausforderungen. Den Unternehmen drohen massive Umsatzeinbußen. Arbeitnehmer können wegen Schul- und Kitaschließungen nicht zur Arbeit. Über weitere Lösungen wird nun gesprochen.

Werden Arbeitnehmer in Deutschland krank, müssen Arbeitgeber bis zu sechs Wochen das Gehalt weiterzahlen. Arbeitsminister Heil hatte am Wochenende an die Unternehmen appelliert, zusammen mit ihren Mitarbeitern großzügige Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden und zumindest in der ersten Woche auf Lohnminderungen zu verzichten.