Neuer Personalchef : Sporthilfe-Vorstandschef Ilgner wechselt zur Deutschen Bank

Frankfurt/Main Mitten in ihrem radikalen Konzernumbau holt sich die Deutsche Bank Know-how aus dem Sport: Michael Ilgner, derzeit Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, wird zum 1. März 2020 neuer Personalchef des größten deutschen Geldhauses.

Das teilten die Deutsche Bank und die Stiftung Deutsche Sporthilfe in Frankfurt mit.

Die Bank erhofft sich von dem 48-Jährigen Impulse in Sachen Talentförderung und Personalentwicklung. Zunächst jedoch läuft der im Juli angekündigte Abbau Tausender Stellen weiter. Bis Ende 2022 will das Management um Konzernchef Christian Sewing die Zahl der Vollzeitstellen um rund 18.000 auf weltweit 74.000 verringern. Das Investmentbanking, das dem Geldhaus milliardenschwere Strafen einbrockte, wird kräftig gestutzt.

Die Aufgaben rund um den Konzernumbau bündelt die Deutsche Bank in einem neuen Vorstandsressort: Fabrizio Campelli, bisher Chef der Vermögensverwaltung des Instituts, rückt mit sofortiger Wirkung in den Vorstand. Campelli übernimmt das neue Ressort „Transformation und Personal“. Sein Nachfolger an der Spitze der Vermögensverwaltung wird der bisherige Europachef des Geschäftsfelds, Claudio de Sanctis.